«Настоящая любовь»: жена Газманова поделилась редким семейным снимком

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 16 0

Жена Газманова опубликовала редкие семейные снимки с мужем

«Настоящая любовь»: жена Газманова поделилась редким семейным снимком

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Марине было всего лишь 18 лет, когда она встретила артиста. С тех пор пара не расстается.

Жена певца Олега Газманова Марина опубликовала в личном блоге редкие снимки с мужем. На романтических архивных кадрах супруги запечатлены посреди озера в лодке.

Она лежит на коленях у мужа в белом кружевном платье. Поклонники пары восхитились съемкой, и, обратив внимание на их красоту, заявили, что именно так выглядит «настоящая любовь».

«Какие же вы красивые»;

«Вот она — настоящая любовь», — прокомментировали подписчики.

Олег и Марина Газманова поженились в 2003 году. У них есть общая дочь Марианна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Газманова опубликовала ролик с молодым незнакомцем с танцевальных занятий. Также женщина порассуждала о молодости души и поделилась тем, как отвечает на заигрывания со стороны других мужчин.

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