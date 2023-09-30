«Настоящая любовь»: жена Газманова поделилась редким семейным снимком
Жена Газманова опубликовала редкие семейные снимки с мужем
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Марине было всего лишь 18 лет, когда она встретила артиста. С тех пор пара не расстается.
Жена певца Олега Газманова Марина опубликовала в личном блоге редкие снимки с мужем. На романтических архивных кадрах супруги запечатлены посреди озера в лодке.
Она лежит на коленях у мужа в белом кружевном платье. Поклонники пары восхитились съемкой, и, обратив внимание на их красоту, заявили, что именно так выглядит «настоящая любовь».
«Какие же вы красивые»;
«Вот она — настоящая любовь», — прокомментировали подписчики.
Олег и Марина Газманова поженились в 2003 году. У них есть общая дочь Марианна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Газманова опубликовала ролик с молодым незнакомцем с танцевальных занятий. Также женщина порассуждала о молодости души и поделилась тем, как отвечает на заигрывания со стороны других мужчин.
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