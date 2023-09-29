Принимайте взвешенные решения: прогноз Таро на неделю со 2 по 8 октября

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 28 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 2 по 8 октября.

Основная энергия недели (Карта — Тройка Мечей)

Что же будет происходить на грядущей неделе? Ответит на этот вопрос Тройка Мечей - эта карта дает не очень радостную и веселую энергию.

Возможно, будут какие-то душевные переживания или же сердечные выяснения отношений. Тройка Мечей — это как бы разбитое сердце, поэтому неделя будет достаточно напряженной. Старайтесь держать свое сердце в спокойствии, сильно не переживая и не вгоняя себя в драматическое состояние.

Финансы (Карта — Паж Мечей)

Что ждет нас в финансовой сфере? Покажет Паж Мечей - это энергия воздуха, которая подразумевает возможность быстрого принятия решений.

Это некое информационное сообщение, которое необходимо манифестировать словесно. То есть не сидеть и сждать, а произнести желаемое вслух. 

Заявите о себе через ясный ум и положительные намерения, а главное — ничего не бойтесь. Поэтому, если вы хотите изменений в финансовой сфере, то начните говорить о них уверенно.

Личная жизнь (Карта —Туз Жезлов)

Сфера отношений говорит о том, что идет энергия огня, которая трактуется как возбуждение на саму жизнь. Необходимо сделать шаг: если вы о ком-то мечтаете или кто-то вам нравится, сделайте шаг и проявите себя.

Туз Жезлов — это большая сексуальная энергия, потому, что это начало нового. Например, свежее знакомство или же виток в развитии отношений.

Совет недели (Карта — Туз Мечей)

Совет даст карта Туз Мечей. Интересно, что во всех сферах прослеживается энергия мечей.

Это некий воздух, который говорит о том, что в скором времени придет инсайд, решение, которые призывают двигаться и не сидеть на месте. Но разумно делать это не через разрушение, а сквозь созидание.

Старайтесь двигаться не через агрессию, а спокойно - в равновесии и с ясным умом. Принимайте взвешенные решения.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю со 2 по 8 октября.

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