Люди застряли на 35-метровом аттракционе в Ставрополе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

На месте работают спасатели.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Аттракцион «Властелин небес» сломался в городском парке «Победа» в Ставрополе. На нем находились шесть человек, в том числе ребенок.

Люди застряли на высоте 35 метров. В настоящее время проводится их эвакуация.

Как сообщили в МЧС, людей спускают с помощью пожарной автолестницы. На месте работают 23 человека и девять единиц техники.

По последним данным, уже спустили двух человек, включая ребенка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появится единый свод правил об аттракционах. У властей регионов будет право регистрировать развлечения, а также запрещать их деятельность в случае необходимости. Данная мера направлена на снижение несчастных случаев.

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