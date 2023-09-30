Люди застряли на 35-метровом аттракционе в Ставрополе

Аттракцион «Властелин небес» сломался в городском парке «Победа» в Ставрополе. На нем находились шесть человек, в том числе ребенок.

Люди застряли на высоте 35 метров. В настоящее время проводится их эвакуация.

Как сообщили в МЧС, людей спускают с помощью пожарной автолестницы. На месте работают 23 человека и девять единиц техники.

По последним данным, уже спустили двух человек, включая ребенка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появится единый свод правил об аттракционах. У властей регионов будет право регистрировать развлечения, а также запрещать их деятельность в случае необходимости. Данная мера направлена на снижение несчастных случаев.