Люди застряли на 35-метровом аттракционе в Ставрополе
На месте работают спасатели.
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official
Аттракцион «Властелин небес» сломался в городском парке «Победа» в Ставрополе. На нем находились шесть человек, в том числе ребенок.
Люди застряли на высоте 35 метров. В настоящее время проводится их эвакуация.
Как сообщили в МЧС, людей спускают с помощью пожарной автолестницы. На месте работают 23 человека и девять единиц техники.
По последним данным, уже спустили двух человек, включая ребенка.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появится единый свод правил об аттракционах. У властей регионов будет право регистрировать развлечения, а также запрещать их деятельность в случае необходимости. Данная мера направлена на снижение несчастных случаев.
Читайте также
82%
0.41 103.16
1.06
Нашли ошибку?