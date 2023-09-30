Киркоров обзавидовался: Анна Асти устроила масштабную вечеринку в честь запуска лейбла

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 196 0

Анна Асти устроила вечеринку в центре Москвы по случаю открытия своего лейбла

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Гостей угощали игрой и дорогими напитками.

В честь запуска собственного лейбла Fenix Music Анна Асти закатила грандиозную вечеринку в центре Москвы. 5-tv.ru делится эксклюзивными подробностями с мероприятия.

Бал прошел в Петровском путевом дворце. Помимо открытия лейбла певица также отмечает выход нового сольного альбома.

На вечеринку было приглашено множество звездных гостей. Среди посетителей можно было встретить репера ST, Лешу Свик, Кирилла Туриченко и многих других. На площадке перед дворцом играл живой оркестр, стояли живые статуи, а всех желающих угощали дорогим вином и деликатесами. Например, икрой.

«Сейчас есть огромная гордость, благодаря тому, что мы сделали очень много. Я смотрю на свою команду. Я всегда буду говорить, что она фантастическая и такая крутая. Мы все дико волновались, нас трясло перед сценой. Но мы вышли и отработали. Ребята новые появились очень классные красавчики», — рассказала Асти.

«Хожу в спортзал, качаю две руки»: репер ST о подготовке к рождению второй дочери

Гости мероприятия шутили, что Филипп Киркоров «обзавидуется» масштабу праздника певицы. Ведь всем известно, что знаменитость любит все яркое и грандиозное. Саму Асти гости называли царицей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лейбл возглавит Сергей Красненко — бывший коммерческий директор Universal Music Group.

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.41
0.41 103.16
1.06
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

2:15
В Голливуде хотят экранизировать трагедию с батискафом «Титан»
2:00
Теракт в воздухе и вспышка ВИЧ: самые загадочные и громкие преступления в истории СССР
1:45
На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области
1:32
Киркоров обзавидовался: Анна Асти устроила масштабную вечеринку в честь запуска лейбла
1:15
«Настоящая любовь»: жена Газманова поделилась редким семейным снимком
0:57
«И только с такими чувствами»: что пережила бывшая жена Домогарова — Наталья Громушкина

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России