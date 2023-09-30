Киркоров обзавидовался: Анна Асти устроила масштабную вечеринку в честь запуска лейбла

Гостей угощали игрой и дорогими напитками.

В честь запуска собственного лейбла Fenix Music Анна Асти закатила грандиозную вечеринку в центре Москвы. 5-tv.ru делится эксклюзивными подробностями с мероприятия.

Бал прошел в Петровском путевом дворце. Помимо открытия лейбла певица также отмечает выход нового сольного альбома.

На вечеринку было приглашено множество звездных гостей. Среди посетителей можно было встретить репера ST, Лешу Свик, Кирилла Туриченко и многих других. На площадке перед дворцом играл живой оркестр, стояли живые статуи, а всех желающих угощали дорогим вином и деликатесами. Например, икрой.

«Сейчас есть огромная гордость, благодаря тому, что мы сделали очень много. Я смотрю на свою команду. Я всегда буду говорить, что она фантастическая и такая крутая. Мы все дико волновались, нас трясло перед сценой. Но мы вышли и отработали. Ребята новые появились очень классные красавчики», — рассказала Асти.

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Гости мероприятия шутили, что Филипп Киркоров «обзавидуется» масштабу праздника певицы. Ведь всем известно, что знаменитость любит все яркое и грандиозное. Саму Асти гости называли царицей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лейбл возглавит Сергей Красненко — бывший коммерческий директор Universal Music Group.