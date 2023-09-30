Звезда «Универа» Виталий Гогунский поплатился за езду на самокате не по правилам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 8 0

Что он сделал?

Звезда «Универа» Виталий Гогунский поплатился за езду на самокате не по правилам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актер Виталий Гогунский, наиболее известный российскому зрителю благодаря сериалу «Универ», предпочитает передвигаться по городу на самокате. Но и на этом двухколесном транспортном средстве тоже нужно соблюдать правила дорожного движения. Артист признался, что однажды их нарушил, за что был остановлен сотрудниками ГИБДД.

«Я выехал на проезжую часть, и представитель закона оштрафовал меня на 500 рублей. Потому что ездить можно только по специально отведенным дорожкам или тротуарам. Так что, дорогие пешеходы, если вдруг вас смущает, что носятся эти сумасшедшие самокатчики, то простите, но по закону на самокате можно передвигаться только по пешеходной зоне», — сказал Гогунский в беседе с «МК».

Актер призвал пешеходов быть более «снисходительными и толерантными» к самокатчикам. Но и последним посоветовал быть более внимательными.

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ДТП с самокатчиками, к сожалению, происходят довольно часто. Именно поэтому правительство всерьез занялось разработкой законопроекта в этом направлении. Так, планируется ввести штрафы до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов и велосипедов в России. Вырастут и штрафы для любителей покататься на электросамокатах вдвоем и за превышение допустимой скорости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самокатчиков планируют отправить на экзамены по ПДД.

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