Стало известно о стягивании Румынией дополнительных войск к границе с Украиной

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

НАТО обеспокоены тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса.

Стало известно о стягивании Румынией дополнительных войск к границе с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

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Румыния начала стягивать дополнительные силы к границе с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Бухарест перемещает свои средства противовоздушной обороны (ПВО) ближе к своим деревням, что расположены через реку Дунай от Украины. В этом же районе они размещают дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули.

Отмечается, что эти меры приняты Румынией из-за обеспокоенности НАТО тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года.

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