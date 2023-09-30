Назван способ поднятия в воздух севшего в поле под Новосибирском самолета

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Алексей Панков
Алексей Панков 30 0

ТАСС: севший под Новосибирском самолет могут разобрать для эвакуации

Назван способ поднятия в воздух севшего в поле под Новосибирском самолета

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Причиной произошедшего ЧП стал отказ гидравлики воздушного судна.

Вынужденно севший на кукурузном поле пассажирский самолет могут эвакуировать после наступления холодов. Таким мнением с агентством ТАСС поделился Олег Конюк — глава Убинского района Новосибирской области.

По его словам, лайнер сможет покинуть свое временное местоположение самостоятельно. Длина поля позволяет использовать его в качестве взлетной полосы.

«Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить», — заявил Конюк.

В качестве альтернативного варианта называется разбор самолет на части. К борту уже свозят детали для установки заграждения. Сейчас самолет стоит на специальной подставке. Специалисты намерены поднять его и выяснить, складываются ли шасси.

Сервис Flightradar показал полет аварийного рейса, севшего под Новосибирском

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 сентября Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку. Причиной ЧП стал отказ гидравлики.

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Назван способ поднятия в воздух севшего в поле под Новосибирском самолета

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