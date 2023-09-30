Решил сорвать урок: десять школьников пострадали от перцового баллончика в Клину
Ученик школы № 16 в Клину распылил перцовку в классе во время занятий
Фото: Peter Kneffel / ТАСС
Свой поступок подросток мотивировал желанием пораньше уйти с уроков.
Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
14-летний подросток решил сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Инцидент произошел около десяти утра.
Ученик распылил перцовый баллончик в классе школы под партой во время занятий. Почти половина учеников класса в результате получила отравление. После того, как охранник школы вызвал скорую помощь, детям на месте оказали помощь.
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