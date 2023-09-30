Решил сорвать урок: десять школьников пострадали от перцового баллончика в Клину

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 11 0

Ученик школы № 16 в Клину распылил перцовку в классе во время занятий

Решил сорвать урок: десять школьников пострадали от перцового баллончика в Клину

Фото: Peter Kneffel / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Свой поступок подросток мотивировал желанием пораньше уйти с уроков.

Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летний подросток решил сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Инцидент произошел около десяти утра.

Ученик распылил перцовый баллончик в классе школы под партой во время занятий. Почти половина учеников класса в результате получила отравление. После того, как охранник школы вызвал скорую помощь, детям на месте оказали помощь.

Троим ученикам медики диагностировали ожоги слизистой. Их пришлось госпитализировать. В настоящее время девочки находятся в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьный повар отрубила себе палец при готовке салата. В одной из московских школ повар столовой случайно отрубила себе палец во время приготовления овощного салата для детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
19:00
День воссоединения регионов с РФ и бегство нациста: самые важные события дня
18:47
Роды пройдут тихо, а муж не уйдет из семьи: главные свадебные приметы и традиции
18:26
«От них шарахаются»: Салтыкова объяснила причину одиночества красивых женщин
18:11
Решил сорвать урок: десять школьников пострадали от перцового баллончика в Клину
17:59
«У меня заключительная фаза»: с какой болезнью Анциферова борется много лет

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Последнее крупное событие года: какие сюрпризы готовит Урожайная Луна 29 сентября 2023
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России