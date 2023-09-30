Роды пройдут тихо, а муж не уйдет из семьи: главные свадебные приметы и традиции

Свадьба для невесты — это важный праздник. Поэтому и готовиться к торжеству нужно заранее, думая о всех казусах и неожиданных ситуациях.

Свадебные приметы

Если в день торжества невеста чихнула с утра, то брак будет счастливым. Если девушка плачет в день праздника, то брак неожиданно будет крепким.

Свадебная обувь должна быть ношеной: невесте следует походить в ней хотя бы накануне, чтобы удача не отвернулась от нее. Туфли должны быть с закрытым носом и без шнурков, чтобы в семье был хороший достаток, а отношения с мужем были не запутанными. На обуви не должно быть застежек — тогда роды пройдут легко.

Перед свадьбой невеста и жених должны спать в разных помещениях. Девушке необходимо вывернуть наволочку наизнанку, чтобы свекровь любила, и положить под подушку зеркало, чтобы оставаться красивой.

Накануне лучшим десертом должна стать шоколадка, которую молодожены съедят одну на двоих. Тогда жизнь будет сладкой.

Свадебное платье должно быть слитным и длинным, чтобы брак продлился как можно дольше. На невесте должно быть надето что-то старое, новое, позаимствованное и синее. Так брак будет удачным.

Сережки на невесту должна надевать замужняя подруга. Тогда и у виновницы торжества брак будет удачным. Также на свадьбу не рекомендуется надевать жемчуг, чтобы в браке не было слез.

К слову, важно, чтобы невеста не надевала на свадьбу драгоценности. Отдайте предпочтение бижутерии.

Что можно делать

Разбить бокалы или пару тарелок;

Также хорошим методом станет привязать жестяные банки к машине молодоженов. По традиции, таким образом нечисть не будет мешать будущей семейной жизни;

Первый кусочек праздничного торта муж и жена отрезают вместе.

Что нельзя делать

Обручальные кольца давать в чужие руки;

Гостям нужно постараться не проходить между женихом и невестой. Такие действия могут принести паре разлуку или сложности в семейной жизни.

Молодожены не должны танцевать на празднике с кем-то кроме друг друга или родителей;

Ни в коем случае нельзя терять обручальные кольца, чтобы брак был долгим и не распался. Коробочку от колец лучше всего передать на хранение близким.

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