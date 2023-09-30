Палата представителей США внесла проект бюджета без помощи Украине

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 30 0

Голосование состоится в ближайшее время.

Палата представителей США внесла проект бюджета без помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwenkenbecher

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Палата представителей США внесла на рассмотрение собственный проект бюджета, который рассчитан на 45 дней, в рамках продления финансирования правительства. Республиканцы не добавили в него пункт об оказании помощи Украине, сообщает газета The Hill.

По словам конгрессмена Тома Коула, в первую очередь деньги должны идти на нужды США. Так, проект краткосрочного бюджета содержит помощь на ликвидацию стихийных бедствий, но не финансирование киевского режима. Голосование по его принятию состоится в ближайшее время.

К данному моменту ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна, то есть угрозы приостановки правительства страны.

К слову, самый долгий шатдаун в истории США случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев.

Тема:
Украинский кризис
29 сент
Достойная награда: российским бойцам вручили сертификаты за уничтожение Leopard
29 сент
Артиллерия добровольческого корпуса РФ отбивает атаку ВСУ на артемовском направлении
29 сент
Не доверили даже симулятор: обучение украинцев пилотированию F-16 превратилось в фарс
29 сент
Засекли с воздуха: армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском
29 сент
«На лучших условиях»: Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
28 сент
Без шансов: что случилось с американским БПЛА после «встречи» с ЗРК «Тор»
28 сент
«Любой ценой»: Столтенберг оценил, к чему приведет капитуляция Украины
28 сент
Сразу сдаются: боевики ВСУ показали истинную сущность в Запорожской области
28 сент
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Главное
27 сент
Круглосуточная работа: Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
97.41
0.41 103.16
1.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 октября

Последние новости

22:05
В Петербурге мужчина пытался решить дорожный конфликт при помощи сабли
21:51
Героя России Ивана Калашникова встретили в Улан-Удэ
21:35
Мама Виктории Бони оценила ее «новое» лицо после пластики: «Ты мой китаеночек!»
21:20
Палата представителей США внесла проект бюджета без помощи Украине
21:05
Дочь Сергея Жукова дала уличный концерт в центре Москвы
20:50
В Санкт-Петербурге завершился мотосезон

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Главный скелет в шкафу: почему Фатеева бросила дочь и сдала внука в детдом
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России