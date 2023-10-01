Секс четыре раз в день: у Анастасии Волочковой появился новый любовник

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Секс четыре раз в день: у Анастасии Волочковой появился новый любовник

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Кто смог покорить сердце балерины?

Анастасия Волочкова занимается сексом с новым любовником четыре раза в день. В этом балерина призналась в эфире одного из федеральных каналов.

По ее словам, с мужчиной они знакомы более восьми лет. Но искра между ними вспыхнула лишь недавно. Ради него звезда даже завязала с алкоголем.

«Что касается алкоголя, я даже просекко свое любимое перестала пить», — рассказала балерина.

А вот личность своего возлюбленного Волочкова не раскрывает. Однако она отметила, что он очень серьезный человек.

Также балерине преподнесли кольцо с бриллиантом в 4,9 карата. Однако новый кавалер не имеет к подарку никакого отношения. Волочкова призналась, что дорогая ювелирное украшение ей передал один из поклонников. Стоит кольцо порядка пяти миллионов рублей. Звезда добавила, что ее новый мужчина совершенно спокойно относится к таким проявлениям фанатской любви.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Анастасии Волочковой подозрение на опасное заболевание. Поклонников смутила худоба балерины.

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