Медик, шпионка или писатель? Кто такая экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло

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Биография бывшего спикера ВСУ, сержанта-трансгендера Эштон-Чирилло

Фото, видео: Instagram* / sarahashtonlv; 5-tv.ru

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В прошлом Сара была мужчиной — Джоном. Биография этого человека весьма интересная.

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло — уже бывший после скандала спикер сил обороны Украины. Кто она такая? Персонаж больше похож на профессионального провокатора. Где родился, учился — неизвестна. Вроде бы жил в Лас-Вегасе. И до того, как стать Сарой, Джон Чирилло был культуристом и игроком в покер.

Вдруг бросил все — поехал в Сирию, где хотел собирать информацию о беженцах. Но не доехал, ошивался в Турции, после чего написал книгу. Вернулся, сменил пол и уже как Сара, втерся в доверие к республиканцам Невады, а перед выборами слил на них компромат, с документами и переговорами. Республиканцы проиграли.

Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?

В прессе пошли слухи, что Чирилло была оперативником ЦРУ под прикрытием. После этого Чирилло всплыла на Украине. Оказалось, что трансгендер умеет стрелять и знает военную медицину, и его взяли медиком в батальон якобы крымских татар. Странно, правда

После этого Сара-Джон обосновалась в Киеве официальным спикером ВСУ. Выступала много, но умеренно, а в какой-то момент вдруг начала нести такое, за что в США ее посадили бы. Это заметили даже на родине, сенатор-трампист отправил запрос в спецслужбы — «А не из нашего ли бюджета получает деньги эта леди-бой?» Конечно, это месть. Республиканцы работу под прикрытием в Неваде не забыли. И ЦРУ не любят. Это в кино нам показывают шпионов в виде супермена Джеймса Бонда. А на самом деле агент это тот, на кого никогда не подумаешь. И у него может быть задание как добыть информацию, так и слить информацию.

На Украине полно нацистов. Информация по каплям поступает в западное общество.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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