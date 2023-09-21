Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?

Проводится расследование в связи с угрозами сержанта в адрес одного из «кремлевских пропагандистов» и обещанием скорой «расплаты за преступления».

Представители командования Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ. В отношении нее проводится служебное расследование. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства в соцсети X (В прошлом Twitter. — Прим. ред.).

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием ТРО и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — сказано в публикации.

Отмечается, что командование контролирует процесс выяснения обстоятельств, в которых прозвучали резкие высказывания Эштон-Чирилло. Спикер пригрозила одному из «кремлевских пропагандистов» скорой «расплатой за преступления». По итогам следствия будут приняты правомерные решения.

В заявлении подчеркивается, что сержант Сара Эштон-Чирилло будет отстранена от должности до завершения расследования. Ситуацию иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она усомнилась, что угрозы обернутся для спикера ВСУ серьезными последствиями.

«Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

К слову, когда Эштон-Чирилло заявила, что российские журналисты расплатятся за свои «преступления», пресс-секретарь российского МИД тоже не молчала. Как писал 5-tv.ru, она заверила, что Москва разошлет высказывания сержанта во все международные организации, назвав «доказательством террористического характера киевского режима».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.