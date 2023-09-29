Развитие партнерства: в Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР

Цель визита Юн Чжон Хо не уточняется.

В Москву с рабочим визитом прибыл министр внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Юн Чжон Хо. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Цель поездки не разглашается. Визит дипломата состоялся спустя несколько дней после поездки в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры стран провели переговоры, вызвав резонанс не только в обществе, но и в правительстве других государств.

В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти КНДР раскритиковали позицию Южной Кореи касательно развития партнерства Пхеньяна с Москвой. Сеул назвал такой политический шаг провокацией против мировой безопасности. В Северной Корее посчитаю чушью подобные слова и пообещали не оставлять их без реакции. Подчеркивается, что страны культивируют традиционные дружеские отношения.