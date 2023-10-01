«Поздно бьем в набат»: онколог объяснил причины «омоложения» рака

Почему у многих людей до 50 развиваются онкологические заболевания?

Онкологию начали чаще выявлять у людей младше 50 лет. Это следует из исследования международной команды ученых. Причины «омоложения» раковых заболеваний 5-tv.ru выяснил у врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

«Мы рассматриваем опухолевый рост как генетически определяемую систему отключения иммунитета, то есть как своеобразную систему уничтожения биологического объекта. Если рассмотрим расы, существующие на нашей планете, для формирования их отличительных признаков должны пройти тысячелетия проживания в определенных зонах, потому что новые признаки формируются только из поколения в поколение. То есть в геноме должны закрепиться определенные мутации, улучшающие, приспосабливающие биологический субъект к жизни в определенной среде. То есть путем многих проб и ошибок получается геном со своими характеристиками», — отметил врач.

По его словам, биология всегда рассчитана на определенный временной промежуток. Сегодня очень быстро меняется внешняя среда и методы всех воздействий на человека, это безусловно привело к росту заболеваний, в том числе нервной, иммунной систем, разных видов аллергии. Также у людей увеличилась нагрузка на сердечно-сосудистую систему, участились проблемы с лишним весом, эндокринные недуги, наконец, обострилась онкологическая проблема.

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«Клетки рассчитаны на определенное количество делений, ресурсы стволовых клеток тоже ограничены. У пожилых людей компоненты начитают постепенно отключаться, говорить о бессмертии бессмысленно. Внедряя в жизнь все новое, нужно задумываться о том, как человек отреагирует на такую скорость изменений внешней среды», — подчеркнул онколог, добавив, что сегодня имеются два глобальных механизма регуляции популяции — бесплодие и рак.

Бесплодие – как мера профилактики, любой биологический объект, попав в резко неблагоприятные условия жизни, чаще всего сразу становится бесплодным, это в большинстве касается мужчин.

Как утверждает Черемушкин, проявление в более молодом возрасте опухолевой патологии абсолютно понятно и объяснимо.

«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», — заключил он.

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