Жилой дом в Тобольске загорелся на площади в 800 квадратов после взрыва газа

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 252 0

Из здания эвакуировано около 300 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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После взрыва газа в жилом доме города Тобольск площадь пожара распространилась на 800 квадратных метров. Об этом сообщает региональное подразделение МЧС.

Хлопок в здании на улице Ремезова произошел около девяти часов вечера на пятом этаже. Огонь стремительно перекинулся на кровлю здания и начал распространяться.

По последним данным, эвакуировано было около 300 человек, двое из которых напрямую спасены из эпицентра ЧП. Три человека по данным местного департамента здравоохранения были госпитализированы.

К тушению привлечено более 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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