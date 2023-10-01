Жилой дом в Тобольске загорелся на площади в 800 квадратов после взрыва газа

После взрыва газа в жилом доме города Тобольск площадь пожара распространилась на 800 квадратных метров. Об этом сообщает региональное подразделение МЧС.

Хлопок в здании на улице Ремезова произошел около девяти часов вечера на пятом этаже. Огонь стремительно перекинулся на кровлю здания и начал распространяться.

По последним данным, эвакуировано было около 300 человек, двое из которых напрямую спасены из эпицентра ЧП. Три человека по данным местного департамента здравоохранения были госпитализированы.

К тушению привлечено более 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.