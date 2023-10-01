Жилой дом в Тобольске загорелся на площади в 800 квадратов после взрыва газа
Из здания эвакуировано около 300 человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
После взрыва газа в жилом доме города Тобольск площадь пожара распространилась на 800 квадратных метров. Об этом сообщает региональное подразделение МЧС.
Хлопок в здании на улице Ремезова произошел около девяти часов вечера на пятом этаже. Огонь стремительно перекинулся на кровлю здания и начал распространяться.
По последним данным, эвакуировано было около 300 человек, двое из которых напрямую спасены из эпицентра ЧП. Три человека по данным местного департамента здравоохранения были госпитализированы.
К тушению привлечено более 60 человек личного состава и 20 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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