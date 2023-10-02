Кустурица дал прогноз о сроке гонения на русскую культуру на Западе

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Кустурица сравнил притеснение русской культуры с гонениями на евреев нацистами

Фото, видео: www.globallookpress.com / R4924_italyphotopress, via www.i; 5-tv.ru

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Режиссер подчеркнул, что классика советского кинематографа является фундаментальной для европейского кино.

Эмир Кустрица предсказал, когда закончатся гонения российкой культуры на Западе. Знаменитый сербский режиссер выступил на фестивале «Александровская крепость», который прошел в Краснодарском крае.

Кустурица сравнил притеснение российской культуры с гонениями на евреев нацистами в годы Второй мировой войны. По мнению кинорежиссера, притеснения не смогут длиться долго — он не верит, что можно запретить какую-то одну культуру. К тому же он отметил влияние советского кинематографа в развитии европейского кино.

«Я читал много русских авторов. И как сказал, в нашей школе в Праге видел советские фильмы, которые очень хорошие — Пудовкин, Довженко, Эйзенштейн… Многие хорошие, которые… Это фундаментальные фильмы для европейского фильма», — подчеркнул решиссер.

Так же Эмир Кустурица рассказал, что выучить русский язык ему посоветовал отец. И это первое такое большое интервью, которое он дает на русском.

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