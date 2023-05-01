Получившая травму Немоляева рассказала, где нашла отдушину после смерти мужа

В прошлом году 86-летняя артистка сломала ногу — упала, разбирая вещи на даче. Но уже к новому году вышла на сцену, хоть и прихрамывая.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась в страстном увлечении садоводством. В интервью корреспонденту aif.ru она с вдохновением рассказала о своем хобби. Отметила, что многие знакомые посмеиваются над ее любовью к цветам. Покойный муж Александр Лазарев, по словам актрисы, не был дачником до мозга костей, выполнял только необходимую работу по дому и совсем не интересовался садом, но всегда поддерживал ее.

«Я ведь действительно помешана на цветах, у меня и в квартире все в розочках. Все надо мной смеялись, а Саша, наоборот, говорил: „Светка, делай что хочешь, если тебе это доставляет такую радость“», — поделилась Немоляева.

Артистка рассказала, что все свободное время готова проводить на любимой даче в подмосковном Абрамцеве. Грядками не занимается, урожая не собирает, только сажает любимые сорта цветов — пионы, тюльпаны, флоксы, крокусы и гортензии. Всю зиму в гримерной в театре стоят ящики с геранью, которую посадила еще ее мама, летом они переезжают на дачу вместе с 86-летней актрисой.

«Люблю цветы яркие и сажаю именно их… Когда была моложе, не видела проблемы поехать куда-то к черту на рога за рассадой или саженцами. Сейчас, слава богу, появились садоводческие центры, где все это богатство собрано в одном месте», — говорит звезда кино.

Светлана Владимировна отметила, что просто обожает розы, но они, к ее большому сожалению, не приживаются — слишком мало солнца и почва глинистая, неподходящая. Но актриса нашла выход. Она подвешивает кашпо с розами на стены дома и по утрам с радостью рассматривает раскрывшиеся бутоны.

В прошлом году на своей любимой даче Светлана Немоляева получила серьезную травму. Разбирая вещи, она упала и сломала ногу. Однако к Новому году уже сняла гипс и даже вышла на сцену, пусть и прихрамывая. Народная артистка не теряет воли к жизни, несмотря на возраст, трудную профессию и пройденные испытания. В 2011 году она похоронила горячо любимого мужа. В своих интервью актриса не скрывает, что до сих пор видит его во снах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Светлана Владимировна рассказала, как переживала утрату.