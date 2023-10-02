«Может выпившие были»: свидетель о смертельном ДТП в подмосковной Балашихе

Накануне вечером, иномарка без номеров на высокой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в МАЗ.

Четыре человека погибли в аварии в подмосковной Балашихе. Иномарка без номеров на высокой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в МАЗ.

По словам очевидцев, водитель большегруза пытался уйти от столкновения, но не смог. От удара многотонная фура перевернулась, а кроссовер превратился в груду искореженного металла. Чтобы достать оттуда людей, спасателям пришлось разрезать двери.

«Может выпившие были, не удержались. Светофор красный у них горел, они вылетели на встречку — думали проскочить. Просто все насмерть. А с КАМАЗа, который ехал, он остался жив», — рассказывает очевидец Сергей Сазыкин.

Водителя большегруза с места аварии увезли на «скорой». Движение в районе происшествия временно ограничили.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места трагедии в Балашихе.