Эти танки ждет участь Leopard: Ллойд Остин попросил ВС РФ не устраивать охоту на Abrams

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 0

Ллойд Остин попросил ВС РФ не устраивать охоту на танки Abrams

Эти танки ждет участь Leopard: Ллойд Остин попросил ВС РФ не устраивать охоту на Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Тема:
Спецоперация

Американский министр обороны, кажется, выбрал себе не ту профессию.

Глава Минобороны США Ллойд Остин обратился к российской армии с просьбой не устраивать охоту на поставленные Западом танки Abrams. Речь идет о той самой технике, которая, по мнению американской стороны, должна была стать грозой на поле боя, пишет EADaily.

Глава оборонного ведомства США напомнил, как танки Leopard стали мишенями для российских военнослужащих. Руководство страны, действительно, даже объявило о вознаграждении за уничтожение немецких гусеничных машин. Остин искренне считает, что повторение этого с новой поставкой недопустимо.

«Повторение ситуации с немецкими Leopard недопустимо, когда на них охотились, я видел эти призывы. Играйте по правилам», — призывает он.

Примечательно, что именно Ллойд Остин прежде утверждал что Abrams наряду с Leopard в руках ВСУ станут еще одним видом грозной бронетехники. Неужели он уже засомневался в способностях этих танков?

«Остину надо в куклы играть, а не командовать ВС США», — советуют ему аналитики издания.

В сводках Минобороны РФ ранее регулярно появилась информация о ликвидации немецких Leopard на украинском театре боевых действий. Президент РФ Владимир Путин, комментируя провальное контрнаступление ВСУ, сообщал, что техника украинских нацистов, в том числе поставленная Западом, «горит за милую душу».

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО оценили, к чему приведет капитуляция Украины.

Тема:
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