Чуть не пошел в суд: роли Ричарда Гира, которые принесли ему звание секс-символа

Но существует целый список работ, ролями в которых актер воровал и разбивал женские сердца.

Ричард Гир получил громкое звание настоящего секс-символа после съемок в фильме «Американский жиголо». Однако, как рассказал британский ведущий Майкл Аспел, знаменитый актер был против, чтобы его так называли. Интервью с Аспелом публикует издание Daily Mail.

По словам ведущего, Гир стал участником его шоу в 1998 году. Представляя актера аудитории, Аспел назвал все его регалии, а также употребил выражение «секс-символ». Именно последним артист остался крайне недоволен, и даже угрожал судом.

«После интервью нам позвонил его агент и сказал, что, если я не уберу фразу о секс-символе, они обсудят этот вопрос со своим адвокатом», — цитирует издание откровения Аспела.

Тем не менее, Ричард Гир действительно по праву носит звание секс-символа, хотя его роли довольно многоплановые. Но в большинстве из них он — мужчина, ради которого женщины готовы идти на многое.

«Американский жиголо»

Ричард Гир. Фильм: Кадр из к/ф «Американский жиголо», реж. Пол Шредер, 1980 г.

Криминальная драма «Американский жиголо» вышла в 1980 году. Главный герой Джулиан Кей имеет собственный бизнес, его задача — доставлять женщинам удовольствие. Однажды он встречает замужнюю Мишель, которая давно несчастлива в браке. Они начинают регулярно встречаться. Одну из клиенток Кея убивают, и жиголо становится главным подозреваемым. Его спасает Мишель, которая дает лживые показания, ведь она безумно влюблена в мужчину… Кстати, изначально роль Джулиана была предложена Джону Траволте, но тот отказался.

«Мистер Джонс»

Ричард Гир. Фильм: Кадр из к/ф «Мистер Джонс», реж. Майк Фиггис, Джон Эмиел, 1993 г.

Американская мелодрама режиссера Майка Фиггиса по произведению Эрика Рота получилась душевной, откровенной и поднимающей многие острые вопросы. Главный герой попадает в психиатрическую клинику, где его лечащим врачом становится Элизабет Браун. И вскоре она начинает питать к нему далеко не процессуальный интерес, вернее, не только таковой.

«Давайте потанцуем»

Ричард Гир. Фильм: Кадр из к/ф «Давайте потанцуем», реж. Питер Челсом, 2004 г.

Любовный треугольник на грани супружеской неверности Ричард Гир показал в фильме «Давайте потанцуем». Юрист-трудоголик Джон Кларк, утомленный рутиной, увлекается преподавателем танцев Полиной. Начиная брать у нее уроки, мужчина даже не предполагает в самом начале, во что это может вылиться. Ведь он давно и глубоко женат. Моральные терзания, во главе угла которых стоят любовь и долг, вместе к Гиром воплотили Дженнифер Лопес и Сьюзан Сарандон.

«Шакал»

Ричард Гир. Фильм: Кадр из к/ф «Шакал», реж. Майкл Кейтон-Джонс, 1997 г.

Остросюжетный фильм, где Ричард Гир выступает в роли боевика Ирландской Республиканской Армии Деклана Малкуина, который сотрудничает с ФБР и МВД СССР, чтобы поймать киллера по прозвищу Шакал. Его даже выпускают из тюрьмы, ведь только он знает, как выглядит наемный убийца.

«Красотка»

Ричард Гир. Фильм: Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Знаменитый фильм о миллионере и девушке с пониженной социальной ответственностью, который полюбился зрителям по всему миру за подаренную сказку о Золушке. Ричард Гир сыграл в паре с Джулией Робертс. Романтичная история любви, которая, на ряду с другими, возвела Ричарда Гира на пьедестал актера, которому идут роли настоящих мужчин: сильных, смелых и понимающих.

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