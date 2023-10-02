«По уши в дерьме»: в офисе Зеленского обиделись на шутки Илона Маска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Подоляк осудил попытки Илона Маска иронизировать на тему Украины

«По уши в дерьме»: в офисе Зеленского обиделись на шутки Илона Маска

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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В Верховной раде же решили напомнить американскому миллиардеру о его неудачах.

Официальный Киев ответил критикой на шалость американского предпринимателя Илона Маска, который в своей социальной сети опубликовал мем про президента Украины Владимира Зеленского.

Советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своем Telegram-канале указал на некорректность смеха над Украиной. По его словам, поддержка российской стороны сейчас — это прямая инвестиция в конфликт.

«Любое иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды», — написал Подоляк.

Советник офиса Зеленского отметил, что знаменитости зачастую не понимают, что такое находиться в эпицентре «войны». Они не могут осознать ужаса криков детей и бомбардировок.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук в своем аккаунте социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) решил напомнить Маску про его промахи. Он указал, что предприниматель хотел покорить космос, однако «оказался по уши в дерьме», когда его ракета потерпела крушение за считанные минуты.

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети опубликовал провокационное фото. Он прифотошопил лицо Зеленского к популярному шаблону для мемов с юношей, который из последних сил держится, чтобы не совершить шалость.

В подписи к картинке он указал, что именно так выглядит лидер Незалежной, когда не просит многомиллиардной помощи у Запада целых пять минут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу сети Starlink возле Крыма.

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