Гребет миллионы: на что сексоголик Тайгер Вудс спускает несметные богатства

Получивший негласное звание одного из самых богатых спортсменов десятилетия гольфист сорит деньгами. На что он тратит призовые?

В конце декабря Тайгеру Вудсу исполняется 47 лет: вот уже на протяжении второго десятилетия гольфист носит звание одного из самых богатых спортсменов в мире. Конкурировать с ним могли бы разве что Криштиану Роналду и Лео Месси, но в отличие от Вудса, похвастаться столь бурной личной жизнью они не в силах.

Как оказалось, помимо того, что гольфист знатный ловелас и выдающийся спортсмен, он еще и большой транжира. 5-tv.ru собрал ТОП-5 самых крупных вложений спортсмена: готовы поспорить, вы вряд ли решились бы так разбрасываться деньгами.

«Тайгер Вудс Дубай» — 120 миллионов долларов

Еще в 2006 году стало известно, что Тайгер Вудс планирует открыть в Дубае грандиозный комплекс для игры в гольф — Tiger Woods Dubai. Специально созданная для этого компания планировала построить сооружение по эксклюзивному проекту, в который бы вошли поле для гольфа экстра-класса, академия гольфа, клубный дом общей площадью 5574 квадратных метра, бутик-отель на 80 номеров для VIP-гостей, 300 роскошных вилл, 20 особняков и множество магазинов.

Первоначальная дата завершения проекта был определена на 2009 год. Но позже появились сообщение о том, что строительство масштабного проекта приостановлено.

Развод — от 100 до 300 миллионов долларов

В конце ноября 2009 года стало известно, что Вудс досрочно завершил сезон из-за аварии. Якобы спортсмен испытывал сильнейшие боли в ногах из-за ДТП, в которое попал на собственном авто. Лишь позже оказалось, что за руль иномарки гольфист сел после громкого скандала с женой, модель Элин Нордегрен. В 2010 году шведка подала на развод, а по итогам судебного заседания сумела отсудить у бывшего супруга 100 миллионов долларов.

Помимо основных издержек Вудс понес дополнительные траты, запретив экс-жене делиться подробностями их семейной жизни. Чтобы подкрепить сделку, Тайгер заплатил шведке еще 200 миллионов долларов.

«Поместье Вудс» — 61 миллион долларов

Огромный особняк на острове Юпитер Тайгер Вудс приобрел еще в 2005 году, вложив в него 38 миллионов долларов. В 2007 году спортсмен задумал перепланировку усадьбы, которая обошлась ему еще в 23 миллиона долларов. По итогам всех ремонтных работ поместье спортсмена стало занимать около 4 гектаров, на которых расположены четыре хозяйских дома, два дома для гостей и виноградники. Кроме того, территория вмещала в себя частное поле для гольфа, тридцатиметровый бассейн, отдельный бассейн для прыжков в воду, полноценный теннисный корт, баскетбольную площадку и кинотеатр.

Медовый месяц — 57 миллионов долларов

Еще будучи в браке со шведской моделью Тайгер Вудс не жалел на нее денег. Один только медовый месяц обошелся спортсмену в 57 миллионов долларов. В эту сумму вошли билеты на Барбадос, аренда VIP — отеля, армия личных поваров и официантов, изысканные вина и пара ночей в казино.

Яхта Privacy — 20 миллионов долларов

Наравне с покупкой огромного особняка Вудс разжился и 47-метровой яхтой. Этот великолепный корабль «король гольфа» преподнес в качестве свадебного подарка жене Элин Нордегрен. В год содержание яхты обходится Вудсу в 5 миллионов долларов. В эту сумму входят уборка 14 кают, кинозала, джакузи, сауны и бассейна.

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