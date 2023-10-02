«Перепугали весь истеблишмент»: причины и последствия шатдауна в США

И, казалось бы, при чем здесь Украина?

США удалось избежать шатдауна через принятие временного бюджета. В противном случае федеральное правительство просто остановило бы свою деятельность, что, само собой, привело бы к ощутимым последствиям в государстве.

Из-за чего возник шатдаун?

Конгресс США избежал шатдауна, продлив финансовый год на 45 дней. Чтобы американское правительство не прекратило свою работу, политикам пришлось отказаться от нескольких направлений финансирования, в том числе, помощи Украине. Последнего, правда, требовал Джо Байден, но конгрессмены остались непреклонны.

Одним из резких критиков очередного транша на Украину стал спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти.

«Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается. Но прежде всего я поддерживаю границы», — заявил политик.

А спустя буквально несколько часов после признания стало известно о том, что Маккарти хотят отстранить от должности. Его обвинили в откровенной лжи президенту США при формировании бюджета.

Шатдаун в США: очевидные проблемы

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, сама по себе возможность шатдауна в США нельзя назвать уникальным или экстраординарным событием. Такое случалось и ранее, причем буквально недавно — во время президента Дональда Трампа. Однако конкретно сейчас ситуация перепугала американский истеблишмент, потому что происходит на фоне большого количества проблем: начиная от экономики и заканчивая «больной» темой, связанной с интересами США на Украине.

«За два с половиной часа до наступления шатдауна удалось согласовать временный бюджет. Но в него не вошли многие ключевые моменты для демократической партии, для президента. В частности, поддержка Украины», — объясняет экономист в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению специалиста, такой вариант бюджета стал единственным компромиссом для США. Из чего можно сделать вывод: в стране очень серьезная внутриполитическая напряженность. И помощь Украине отныне будет встречать все более и более жесткое сопротивление со стороны оппозиционных сил.

Возможные последствия шатдауна в США

Эксперт отмечает, что сейчас шатдаун мог привести к более серьезным проблемам, чем было ранее. Ведь именно сейчас внутренняя напряженность достигла серьезной отметки, а простые граждане, то есть американские избиратели, явно демонстрируют усталость, в том числе, от постоянного финансирования украинского конфликта. Это при том, что многие из них вообще имеют смутные представления о том, что это за страна — Украина.

«Единственное, что избиратели знают — это то, что на Украину уходят многие миллиарды и даже десятки миллиардов долларов, в том числе, американских налогоплательщиков. А контроля за этими деньгами нет. Фактически миллиардные суммы уходят в неизвестном направлении. О чем уже говорят не в России, о уже говорят не на Украине, об этом говорят уже в Соединенных Штатах, причем, чиновники высокого уровня», — отмечает специалист.

Что дальше?

Чирков убежден: пока американцам повезло, что удалось избежать шатдауна прямо сейчас. Однако проблемы никуда не исчезли. И, если обстоятельства не изменятся и правительству Штатов все же придется приостановить свою деятельность, недовольны останутся все: и чиновники, и простые граждане, которые из-за этого фактически лишатся многих прав.

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