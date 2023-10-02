Рюкзак перевесил: туристка сорвалась со склона в горах Сочи и погибла

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Туристка сорвалась со склона в Сочи под весом своего рюкзака и погибла

Рюкзак перевесил: туристка сорвалась со склона в горах Сочи и погибла

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Поход по закрытому маршруту Кавказского заповедника закончился трагедией.

Туристка сорвалась со склона в горах Сочи из-за перевесившего рюкзака и разбилась насмерть. Об этом сообщили в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Шапошникова.

Известно, что женщина в сопровождении двух мужчин свернула с открытого маршрута во время отдыха. Группа остановилась в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе, а после ночевки двинулась в сторону горного массива Псеашхо, несмотря на оформленные до лагеря Холодный пропуска.

В пути туристы решили устроить привал, а девушка забралась на камень. Сидя на самом краю, ее перевесил рюкзак, в результате чего она потеряла равновесие, сорвалась со склона и стремительно покатилась вниз.

Пролетела женщина порядка 100 метров, получила тяжелые травмы, из-за которых после самостоятельно двигаться не смогла. Мужчины, добравшись до нее, еще застали ее живой. Они пытались оказать помощь, даже соорудили навес от солнца, однако пострадавшей становилось только хуже.

Спасатели добрались до экстремалов лишь к вечеру. Тогда они уже смогли лишь констатировать смерть туристки.

В заповеднике отметили, что маршрут был закрыт для прогулок не просто так — он полон резких подъемов и опасных обрывов. На горном массиве Псеашхо несчастный случай стал не первым за последние годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди застряли на 35-метровом аттракционе в Ставрополе.

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