В Киеве сегодня началось неформальное заседание совета глав МИД стран ЕС. Главная тема на повестке — вопрос о том, кто именно будет финансировать Украину. Судя по заявлениям, которые прозвучали, добровольцев нет. Киев буквально требует оружие и деньги. Европейцы в ответ не обещают ничего конкретного. В этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Для чего министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев, они и не скрывали — утро началось красноречиво у мемориала бойцам ВСУ. А вот почему собираются так поспешно — тут все нити, как обычно, ведут в Вашингтон. Джо Байден утвердил временный бюджет США, где о военной помощи Украине нет ни слова.

«Я думаю, это была случайность. Мы провели дискуссию с обеими палатами Конгресса, чтобы убедиться, что это потом не повторится ни при каких обстоятельствах. Нет, мы не чувствуем, что в США перестали нас поддерживать», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возможно, так США шантажируют Киев: не будет успешного наступления — не будет и денег. Как-никак, в него уже вложили почти 200 миллиардов долларов. Вторая версия: на фоне инфляции, безработицы и протестных настроений в самих Штатах решение украинской проблемы просто делегировали Европе.

«Мы должны поддержать вас и обсудить с нашими американскими союзниками возможность продолжить финансирование. Я уверен, что по этому вопросу они примут положительное решение», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Автор фразы «исход конфликта решится только на поле боя», он же главный евродипломат на Украину прилетел раньше других. Уже успел посетить Одессу, погулять с Зеленским по Майдану и в очередной раз дать громкое обещание, которому в Европе мало кто верит: Украина вступит в ЕС, но за это право придется посражаться. Глава немецкой дипломатии в своих заявлениях пошла еще дальше

«Мы ведем ЕС туда, где сильнее всего бьется сердце Европы — в Киев. Будущее Украины в нашем сообществе свободы, в Европейском союзе. И скоро он протянется от Лиссабона до Луганска», — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Что этим хотела сказать фрау Бербок, прежде открыто призывавшая Киев наносить удары по России? Не приглашают ли нас таким образом в ЕС, иронизирует официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — заметила Захарова.

Экономика одной только Германии из-за гибридной войны с Россией и санкций теряет больше 5 миллиардов евро в год. Обанкротились тысячи предприятий, однако ЕС идет все той же дорогой, растаптывая собственную финансовую систему.

«Мы должны призвать Россию к ответу за ее преступления. Очень важно оказать давление на Россию с помощью санкций», — сказал глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

«Мы хотим дать понять России, что не стоит рассчитывать на нашу усталость, мы будем здесь еще долго», — сказала министр Франции по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонна.

Встреча глав МИД ЕС должна была показать единство Европы в противостоянии с Россией. Но даже здесь не сложилось, что министр иностранных дел Венгрии в Киев не приехал, сославшись на занятость.

«Усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Значит ли это, что финансирование Украины скоро иссякнет? Судя по недавнему визиту нового министра обороны Британии и международному форуму оборонных индустрий, что только завершился в Киеве, едва ли.

«Это просто шоу на публику. Это как бы трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку Киева не меняется, найдут они деньги. Тем более, когда в неограниченной эмиссии неограниченное финансирование любых государственных задолженностей и государственного долга возможно в нынешней системе международных координат. Тем более никаких сдерживающих факторов», — заметил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Помогать Киеву, полагают в российском МИДе, Белый дом будет по-прежнему. Но руками Европы — словом, так, чтобы не задеть чувства американских избирателей, а что там будет с Украиной или, например, с экономикой какой-нибудь Германии — кого это интересует по ту сторону Атлантики.