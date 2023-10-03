Бойцы добровольческого подразделения «Ветераны» пресекают попытки украинских сил атаковать российские позиции. Военнослужащие признаются, что ВСУ в последнее время активизировались. Однако тактика противника напоминает загон скота на убой. Все подробности — в репортаже корреспондента Александра Сафиулина с передовой.

ВСУ призвали Зеленского надеть костюм и решить проблему воровства на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.