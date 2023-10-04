🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 305 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Близнецы. Время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться менее энергичными делами. Каким знакам нужно отдохнуть?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 октября, Луна в знаке Весы. В этот период активность начинает уменьшаться, настает частая смена состояний, идей и суждений. Накопленные за минувшие фазы опыт и силы энергетически продолжаются пускаться на реализацию планов.

Овны

Сохраняйте спокойствие, иначе вряд ли вам удастся избежать конфликтов. Разногласия возникают гораздо чаще, чем обычно. Дело в том, что сегодня далеко не все могут оценить ваши идеи по достоинству.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

Тельцы

Благоприятный день для общения. Будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях. Не исключено, что вы окажетесь там в центре внимания. 

Космический совет: проявите активность.

Близнецы

Вас ждет отличный плодотворный день, позволяющий достичь очень многого. Не исключены деловые предложения, которые сначала покажутся очень заманчивыми.

Космический совет: примите деловые предложения.

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Раки

Вы очень многое принимаете близко к сердцу, чаще обычного переживаете из-за мелочей, требующих внимания. Не исключены мелкие недоразумения, неудачные совпадения.

Космический совет: не будьте слишком восприимчивыми.

Львы

Плодотворный день, хорошо подходящий для деловых переговоров и обсуждения важных вопросов. Вы встретите людей, которых сможете заинтересовать своими идеями и планами. 

Космический совет: проявите креативность.

Девы

Благоприятный день, обещающий успехи во многих важных делах. Вам нетрудно будет отделить главное от второстепенного, понять, что на самом деле очень важно, а что не имеет значения. 

Космический совет: концентрируйтесь на важном.

Весы

Начало дня будет довольно трудным, особенно для тех, кто запланировал на это время важные встречи. Возможны разногласия и споры, трудно будет найти общий язык даже с близкими людьми.

Космический совет: будьте мягче.

Скорпионы

Вас ждет очень беспокойный день. Вероятны неожиданные перемены, незапланированные события. Часто придется полагаться на интуицию; время на то, чтобы изучить и обдумать сложившуюся ситуацию, у вас будет далеко не всегда.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

Стрельцы

День складывается достаточно удачно. Однако имейте в виду: если вы хотите добиться заметных успехов, значительного прогресса в делах, вам потребуется помощь. Подумайте, к кому можно обратиться за ней. 

Космический совет: найдите помощников.

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Козероги

Вероятна путаница и неразбериха в делах. Потребуется время, чтобы понять, что происходит, и принять верные решения. Не спешите, даже если окружающие будут торопить вас.

Космический совет: не спешите.

Водолеи

Начало дня требует осторожности, особенно от тех, кто привык быстро принимать решения и воплощать их в жизнь, не откладывая. Сейчас торопиться никак нельзя, спешка может обернуться серьезными ошибками.

Космический совет: будьте осторожны.

Рыбы

Это подходящий день для того, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложном положении, участвовать в благотворительных акциях. Чем больше полезного вы делаете для других, тем лучше себя чувствуете.

Космический совет: принесите пользу окружающим.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

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