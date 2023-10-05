🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Близнецы. В этот период различимы первые итоги, вложенных прежде усилий. Перемены не только в деловой области, но и личной. Каких знаков ждет успех?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 октября, звезды рекомендуют не затягивать с принятием решений, действовать быстро и оперативно. Настал момент показать свои сильные стороны.

Овны

Начало дня благоприятно. Именно в это время лучше решать серьезные вопросы и обсуждать важные дела. Будет шанс найти новых союзников, вместе с ними реализовать какой-то давний план.

Космический совет: найдите новых союзников.

Тельцы

Будьте осторожнее в начале дня: в это время легко допустить ошибки. Нежелательно обсуждать важные вопросы, особенно если они касаются работы, долгосрочного сотрудничества, объединения усилий.

Космический совет: проявите осторожность.

Близнецы

Вы энергичны и решительны, готовы на многое, чтобы достичь успеха. Сегодня звезды будут на вашей стороне. Можно воспользоваться благоприятным моментом и осуществить то, что было задумано раньше. 

Космический совет: осуществите задуманное.

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Раки

Хотя трудности и могут возникать, день проходит достаточно удачно и плодотворно. Вы не отказываетесь от задуманного, если что-то идет не так. Именно настойчивость помогает достичь поставленных целей, даже если никто вас не поддерживает. 

Космический совет: настойчивость - ваш союзник.

Львы

День хоть и беспокойный, но неплохой. Вам трудно сосредоточиться на чем-то одном, появляется много новых идей, которые хочется немедленно воплотить в жизнь. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. 

Космический совет: сосредоточьтесь на важных делах.

Девы

Вы легко справитесь с решением текущих вопросов, рутинные дела не покажутся сложными или скучными. Не исключены выгодные сделки, удачные покупки. Там, где дело касается денег, вы не допускаете ошибок. 

Космический совет: не упустите шанс.

Весы

Благоприятный плодотворный день. Можно успеть очень многое, почти не прикладывая для этого усилий. Вероятны удачные совпадения. Они позволят вам продвинуться вперед в каком-то важном деле, решить вопросы, в последнее время не дававшие покоя. 

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

Скорпионы

Начало дня требует осторожности. За что бы вы ни брались в это время, не стоит всерьез рассчитывать на то, что вам удастся быстро достичь успеха, избежать волнений и переживаний. Нежелательно обсуждать свои планы, делиться секретами с малознакомыми людьми.

Космический совет: будьте готовы к упорной работе.

Стрельцы

Старайтесь избегать неоправданного риска. Разумная осторожность и предусмотрительность сегодня будут вашими надежными помощниками. Не будет лишней и разборчивость в деловых контактах. 

Космический совет: избегайте риска.

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Козероги

Благоприятный день, обещающий интересные встречи, увлекательные разговоры. Будет возможность пообщаться с необычными людьми, которые охотно поделятся с вами своим опытом, знаниями, взглядами на жизнь.

Космический совет: проявите навыки коммуникации.

Водолеи

Старайтесь меньше волноваться. День сам по себе весьма благоприятен, но если вы начнете нервничать, то рискуете наделать серьезных ошибок. Советы знакомых, к сожалению, сейчас бесполезны; полагаться лучше на собственный здравый смысл.

Космический совет: полагайтесь только на себя.

Рыбы

Неблагоприятный день для общения. Вы склонны критиковать окружающих, а на собственные слабости закрывать глаза. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, выяснение отношений.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

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+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
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0.19 104.30
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

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