Из «каблуков» и толстяков в красавцев: как изменились герои «Тайн следствия»

Готовы поспорить, воспоминания о Курочкине, Швецовой и Винокурове точно вызовут у вас приступ ностальгии!

Сериал «Тайны следствия» побил все рекорды по количеству отснятых сезонов. После закрытия легендарных «Ментов» этот сериал был признан самым старым детективом про оперативников, а за 23 года актерская команда «Тайн…» практически не менялась. Трансформировались лишь жизненные обстоятельства героев. 5-tv.ru решил тряхнуть стариной и показал, как изменились герои сериала за последние годы.

Мария Швецова (Анна Ковальчук)

Анна Ковальчук. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Кадр из сериала «Тайны следствия», 2021 г.

Актрисе Анне Ковальчук в сериале «Тайны следствия» досталась главная роль очаровательного старшего следователя Следственного комитета по особо важным делам. Если в первом сезоне Швецова начинает экранную карьеру с должности следователя Прокуратуры, то уже к одному из последних сезонов героиня неожиданно меняет сферу деятельности и становится адвокатом. Из хрупкой и местами ранимой героини Швецова превращается в холодного и расчетливого профи, грамотно оценивающего каждый свой шаг. Нахлебавшись горя, Швецова возвращается на прежний пост, где с особым рвением продолжает расследовать преступления, пишет портал kiz.ru.

Ради роли главного следователя Ковальчук согласилась визуально себя состарить: известно, что актриса в реальной жизни была на 20 лет моложе своего персонажа, что создавало для нее дополнительные трудности.

В июне Ковальчук отметила 46-летие, и очень изменилась внешне: от былой скромности не осталось и следа. Сегодня актриса приобрела еще большее очарование, а улыбаться стала только смелее.

Федор Курочкин (Александр Новиков)

Александр Новиков. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Кадр из сериала «Тайны следствия», 2021 г.

Получивший среди зрителей клеймо рохли Курочкин за годы съемок «покрылся» сединой и заматерел. В глазах капитана полиции появился огонек, а решения стали только смелее, но, как и раньше, он добросовестно продолжает свою работу.

Исполнитель роли Курочкина, актер театра и кино Александр Новиков, неоднократно признавался, что совсем не похож на своего экранного персонажа. Именно поэтому артист никогда не отождествлял себя со своим героем и не очень любил подобные сравнения. При этом Новиков рад, что образ Курочкина пришелся по вкусу зрителям. Сам Новиков за время съемок сумел укрепить брак и вырастил дочь.

Виктор Ковин (Вячеслав Захаров)

Вячеслав Захаров. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Кадр из сериала «Тайны следствия», 2021 г.

Виктора Ковина легче всего узнать по фото из всех актеров сериала «Тайны следствия». Его персонаж прошел путь от руководителя Марии Швецовой и прокурора до начальника Следственного комитета, а актер Вячеслав Захаров, воплотивший роль в жизнь, стал единственным из всей съемочной команды, кто практически не изменился. Сниматься артист начал, едва ему стукнуло 55, а уже в последнем сезоне сериала отметил очередной юбилей — ему исполнилось 75.

Владимир Винокуров (Сергей Барышев)

Сергей Барышев. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Кадр из сериала «Тайны следствия», 2011 г.

Владимир Винокуров — начальник Уголовного розыска, он постоянно пытался ухаживать за Марией Швецовой. Однако бесхарактерный полицейский завоевать сердце главной красавицы так и не смог и от бессилия женился на Евгении, новенькой сотруднице отделения.

Колоритной ролью полицейского зрители обязаны Сергею Барышеву. Артист специализируется на театре и сериалах, а роль Винокурова стала для него одной из самых ярких. С годами Барышев приобрел благородную седину, но отцом стать так и не сумел из-за рака у супруги. За 23 года герой Барышева осмелел, поднабрался опыта и готов расследовать новые дела.

Евгения Анатольевна (Эмилия Спивак)

Эмилия Спивак. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

По сюжету, в одном из первых сезонов самоуверенная Евгения (в народе таких зовут стервами) приходит работать следователем в отдел Марии Швецовой. Девушки соперничают, а позже Евгения становится успешным адвокатом. Взлет в карьере помог Евгении обратить на себя внимание опера Владимира Винокурова. Не успели зрители и глазом моргнуть, как персонажи сыграли свадьбу.

Исполнительница роли, Эмилия Спивак, как и ее героиня, может похвастаться виртуозными переменами в личной жизни. Актриса успела выйти замуж, развестись, воспитать ребенка и найти нового избранника. Попутно с отношениями Спивак строила карьеру в театре и кино, а сегодня у нее нет отбоя от предложений и ролей.

Андрей Перевалов (Александр Чевычелов)

Александр Чевычелов. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Белинский Юрий / ТАСС

Первый муж Марии Швецовой, патологический ревнивец, бросил Шевцову, когда та выбрала работу вместо семейной жизни. Не остановило героя от разрыва рождение двух детей. Спустя 17 лет главный следователь вновь встретилась с бывшим мужем, чтобы узнать: новая жена предала его и пыталась спихнуть на него преступление.

С годами Перевалов располнел, одичал и выглядел достаточно помято. Исполнитель роли, Александр Чевычелов, сделал все, чтобы максимально передать на экране скитания и переживания персонажа. С 2010 года актер живет в Москве и выступает в Московском Академическом театре Сатиры. После «Тайн следствия» у актера не было столь же ярких ролей, но Чевычелов регулярно получает приглашения на съемки в эпизодах.

Леонид Панов (Андрей Шарков)

Андрей Шарков. Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2001 г.; Кадр из сериала «Тайны следствия», 2021 г.

Толстяк-судмедэксперт Леонид Панов полюбился публике за свою харизму и умение выходить из самых нелепых ситуаций с честью. Серый берет стал фишкой героя, которую тот с течением времени отбросил.

Исполнитель роли судмедэксперта, актер Андрей Шарков, успел заиметь благородную седину, сняться в «Бандитском Петербурге», «Тимуре и его коммандос», «Мастере и Маргарите», «Золотом теленке».

Ранее 5-tv.ru писал, что ушла из жизни звезда сериала «Тайны следствия».