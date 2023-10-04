Вице-премьер Новак назвал потолок цен на нефть из РФ неэффективным инструментом

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А ограничения на экспорт бензина и дизеля из России показывают хорошие результаты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Западная политика ограничения цен на российские энергоносители провалилась. По словам вице-премьера Александра Новака, этот инструмент оказался неэффективным и Москва продолжает торговать нефтью по ценам выше установленного Европой и Штатами потолка. Что касается ограничения на экспорт бензина и дизеля из России, введенного две недели назад, то пользу от него уже ощутили в регионах.

«В большей части субъектов РФ произошло снижение цен на мелком опте, это снижение составило уже от трех до десяти тысяч за тонну на дизельное топливо. Это очень важно для наши сельхозтоваропроизводителей. Поскольку продолжается пора еще уборки и посева озимых, поэтому целевые показатели достигаются. И на сегодняшний день федеральная антимонопольная служба очень активно работает над тем, чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых», — заметил политик.

Введенная мера будет действовать столько, сколько нужно для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. По словам Новака, правительство намерено не допустить роста цен на заправках выше уровня инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе разочарованы бесполезностью введенного потолка цен на российскую нефть.

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