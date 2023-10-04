Почему происходит подростковый бунт и как на него реагировать — мнение эксперта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21 0

Психотерапевт Никитина: подростку всегда нужен заступник в виде взрослого

Почему происходит подростковый бунт и как на него реагировать — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller

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В Алтайском крае 12-летняя школьница в отместку родителям выпила гель для стирки. Можно ли было этого избежать?

Девочка из Бийска, города в Алтайском крае, показала родителям характер и в ответ на их строгость выпила гель для стирки. На поведение ребенка прежде уже жаловались учителя, училась она хорошо, но очевидно бунтовала. Мама с папой после беседы с чадом запретили ей краситься и пользоваться телефоном. За этим последовало отравление. Повезло, девочка выжила. В интервью телеканалу «360» психотерапевт Лариса Никитина объяснила ситуацию.

По словам эксперта, именно в подростковом возрасте появляется самоощущение взрослости, на которое накладывается быстро меняющийся гормональный фон. Ребенок считает себя не глупее родителя, резко реагирует на критику и замечания. Никитина отмечает, что в этом возрасте даже попытка суицида может быть не желанием умереть, а способом наказать обидчика — вероятно, того же хотела и школьница с Алтая.

Некоторые подростки уверены, что селфхарм — это вызов, причем смелый. Так они заставляют близких мучиться чувством вины и проверяют на прочность. Но желание привлечь внимание таким образом связано в отсутствии контакта с матерью и отцом. Психотерапевт полагает, алтайская девочка не чувствовала доверия со стороны родителей, думала, что с ней не считаются и предъявляют завышенные требования, поэтому и устроила опасное шоу.

«Детей таскают на занятия. Они едят и спят в машине, живут по расписанию. Если спросить у такого ребенка, нужно ли ему это, окажется, что нет, ему не нравится, но мама хочет. В такой ситуации дети — удачные проекты», — подчеркнула Никитина.

С десяти до 19 лет у детей идет период полового созревания, весь организм перестраивается, и происходят сбои. В результате дети не могут самостоятельно регулировать свое состояние, от горьких слез они переходят к неуемному смеху за минуту. В этот период родителям необходимо бережно относиться к ребенку, не требовать от него лишнего и невозможного, например, одни пятерки в четверти, не реализовывать через них свои амбиции. И не поддаваться провокациям. Нужно слушать и принимать отпрыска как личность.

Чтобы ребенка не обижали в школе, важно помочь ему выработать базовое чувство безопасности. Он должен знать, что есть человек, который всегда заступится и защитит. Возможны напряженные ситуации в школе, непринятие учителями или коллективом детей, для подростка это трагедия. А не тройка по литературе. Крайне важно следить за изменениями в поведении ребенка, чтобы обиды не остались с ним на всю жизнь или не привели к рискованным демонстрациям.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога, как простить родителей за ошибки в воспитании.

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