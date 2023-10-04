На страже галактики: в России отмечают День космических войск

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В России отмечают День космических войск

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военные следят за обстановкой в околоземном пространстве и запускают космические аппараты.

Профессиональный праздник сегодня отмечают военнослужащие космических войск. В этот день 66 лет назад с Байконура запустили первый в мире искусственный спутник Земли.

Сейчас космические войска входят в состав ВКС особого назначения. Военные следят за обстановкой в околоземном пространстве и запускают космические аппараты. Только с начала года на орбиту отправились более полусотни различных спутников.

Другой главной задачей структуры является защита космического пространства — это мониторинг и контроль за объектами, предотвращение возможных угроз и атак на российские космические системы.

Ожидается, что к 2025 году в стране развернут более десятка новых комплексов обнаружения объектов в космосе.

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