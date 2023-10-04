Врачи Ямала сохранили пациентке важный орган, который едва не удалили в Израиле

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 14 0

Хирурги ЯНАО удалили кисту и смогли сохранить селезенку жительнице

Врачи Ямала сохранили пациентке важный орган, который едва не удалили в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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За границей чуть не удалили орган вместе с опухолью.

Врачи прооперировали пациентку с кистой, сохранив ей селезенку, которую израильские медики хотели удалить. Об этом передает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа России

Отмечается, что на врачебном консилиуме в городе Ноябрьск специалисты приняли решение о проведении операции девушке с целью сохранить ей важный орган.

«Согласно составленному плану через маленькие разрезы хирурги удалили семисантиметровую кисту, при этом функции селезенки остались целиком сохранены», — уточнили в ведомстве.

Ранее россиянка консультировалась в клинике в Израиле, где ей предложили удалить орган вместе с опухолью. Расстроенная этим заявлением жительница Ямала обратилась в городскую больницу Ноябрьска. Сложную операцию провели местные врачи. В настоящий момент клиентка уже выписана из больницы, с ней все в порядке.

Ранее 5-tv.ru писал о признаках рака при менструации.

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