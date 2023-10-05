«Один из провокаторов меланомы»: какая связь между облысением и раком кожи

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 11 0

Врач-онколог Боровова: облысение не всегда говорит о наличии меланомы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder; Telegram / Ирина Боровова / irinaborovova; 5-tv.ru

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Говорит ли облысение о наличии злокачественного образования кожи? Когда пора бить тревогу?

Облысение может быть связано с раком кожи, но не говорит о 100% наличии меланомы. Подробно о таких случаях эксклюзивно в беседе 5-tv.ru рассказала президент всероссийской ассоциации онкологических пациентов, член совета по правам человека при президенте РФ, врач-онколог Ирина Боровова.

«Злокачественных образования кожи могут быть практически от любых кардинальных воздействий на кожу. Самое яркое — это солнечное воздействие, один из провокаторов меланомы кожи», — объяснила эксперт.

Ранее ученые подтвердили связь между облысением и раком кожи. Она наблюдается преимущественно из-за долгого пребывания на солнце, однако определенную роль играют и гены, связанные с выпадением волос и цветом кожи.

В качестве примера Боровова привела BRCA-поломку (генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям — Прим. ред.), которая встречается очень редко. Только 6% людей заболевают, когда всего с выявленной мутацией генов обнаружено 8%.

«Даже если есть эта поломка, это не значит, что человек заболеет раком. Из этого делаем вывод, что человеку нужно знать, какие поломки у него есть, чтобы он просто чаще обследовался. Но о том, что он заболеет раком, это не говорит совсем», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все больше молодежи умирает от ранней онкологии.

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