«Один из провокаторов меланомы»: какая связь между облысением и раком кожи

Говорит ли облысение о наличии злокачественного образования кожи? Когда пора бить тревогу?

Облысение может быть связано с раком кожи, но не говорит о 100% наличии меланомы. Подробно о таких случаях эксклюзивно в беседе 5-tv.ru рассказала президент всероссийской ассоциации онкологических пациентов, член совета по правам человека при президенте РФ, врач-онколог Ирина Боровова.

«Злокачественных образования кожи могут быть практически от любых кардинальных воздействий на кожу. Самое яркое — это солнечное воздействие, один из провокаторов меланомы кожи», — объяснила эксперт.

Ранее ученые подтвердили связь между облысением и раком кожи. Она наблюдается преимущественно из-за долгого пребывания на солнце, однако определенную роль играют и гены, связанные с выпадением волос и цветом кожи.

В качестве примера Боровова привела BRCA-поломку (генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям — Прим. ред.), которая встречается очень редко. Только 6% людей заболевают, когда всего с выявленной мутацией генов обнаружено 8%.

«Даже если есть эта поломка, это не значит, что человек заболеет раком. Из этого делаем вывод, что человеку нужно знать, какие поломки у него есть, чтобы он просто чаще обследовался. Но о том, что он заболеет раком, это не говорит совсем», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все больше молодежи умирает от ранней онкологии.