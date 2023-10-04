Эксперт рассказала, какие продукты могут вызвать сонливость

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 10 0

Эндокринолог Танакина: углеводы и магний в еде вызывают сонливость

Эксперт рассказала, какие продукты могут вызвать сонливость

Фото: www.globallookpress.com / Anju

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Молочное, мучное и орехи могут спровоцировать усталость.

Зачастую, даже после легкого перекуса люди могут ощущать усталость и сонливость. Как оказалось, причиной этого становятся определенные продукты, влияющие на процессы в организме. Врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Танакина рассказала Газета.ру, что не стоит употреблять в пищу, если вам важно оставаться бодрыми.

Сонливость возникает из-за углеводов, триптофана и магния. Углеводы повышают уровень сахара в крови, однако он быстро спадает — именно этот процесс и вызывает сонливость. В большом количестве углеводы содержатся в сладком, мучном, рисе и картофеле. Разумеется, в разумных количествах углеводы безвредны, и даже наоборот полезны, ведь они поддерживают уровень вашей энергии, однако злоупотребление ими может вызвать усталость.

Триптофан — это аминокислота, которая является предшественником гормона счастья серотонина. Насыщенная триптофаном пища, такая как молочные продукты, орехи и индейка, может увеличить уровень серотонина, что повысит сонливость.

Магний же напрямую участвует в регуляции сна и отдыха, поэтому еда, содержащая магний, создает у человека чувство расслабленности. Им наиболее богаты орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и шоколад.

Врач также отметила, что сонливость вызывает и алкоголь, однако использовать его, как снотворное — плохая идея.

«Несмотря на то, что алкоголь может помочь заснуть быстрее, он также может нарушить образцы сна, что приводит к более поверхностному и меньшему качеству сна. Поэтому, даже если вы чувствуете сонливость после употребления алкоголя, важно умерить его потребление и обратить внимание на создание здоровых привычек сна», — предупредила Наталия.

Однако, не следует забывать, что реакция на пищу у каждого человека своя, поэтому и рацион стоит составлять, исходя из индивидуальных особенностей. В случае же каких-либо беспокойств следует обратиться к специалисту.

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