В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»

Ожидать ли в России этой осенью новую волну заболевания коронавирусом? И чем опасен новый вид инфекции?
Впервые в Красноярском крае зафиксировали случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекцией «Эрис». Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 („Эрис“)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Однако сильных изменений в тяжести заболевания ковидом с появлением «Эриса» не предвидится.
В августе в Индии был обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Новый штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон». Первый случай инфицирования был выявлен в июле и в Великобритании.
ВОЗ заявила о стремительном распространении варианта коронавируса «Эрис»
По симптоматике «Эрис» ничем не отличается от своих «собратьев»:
- кашель,
- насморк,
- лихорадка,
- боль в горле,
- чувство сдавленности в груди.
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