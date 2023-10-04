«Провоцирует депрессию»: признаки, указывающие на неполадки в щитовидной железе

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Сонливость может указывать на проблемы с щитовидной железой

«Провоцирует депрессию»: признаки, указывающие на неполадки в щитовидной железе

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Читайте нас в: Дзен Новости

Что еще говорит о проблемах с органом, который отвечает за выработку энергии.

Организм часто предупреждает человека о проблемах со здоровьем. Врач-эндокринолог Юлия Катхурия рассказала изданию Газета.ру, какие сигналы могут указывать на проблемы с щитовидной железой.

В первую очередь важно подчеркнуть, что этот орган отвечает за скорость метаболизма и выработку энергии для жизнедеятельности.

«При избытке гормонов человек может испытывать прилив энергии, может на какое-то время повыситься работоспособность, про таких людей говорят, что они „то шьют, то порют“, но одновременно повышается раздражительность, эмоциональность, случаются вспышки гнева, бывает сложно уснуть, снижается качество сна, он становится прерывистым и через некоторое время может возникнуть ощущение утомляемости», — объяснила врач.

Она отметила, что при проблемах с щитовидной железой может разыграться аппетит, но при этом вес пойдет на снижение. Также у человека будет складываться ложное впечатление о температуре. К примеру, ему может показаться, что на улице жара, а на самом деле ее нет.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отечности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — сообщила эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем выдают синяки и мешки под глазами.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

21:09
В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России
21:00
ВСУ без оружия, фашизм в Германии и перспектива отставки Пашиняна: главные события 4 октября
20:48
Орудием убийства стал пояс кимоно: 19-летний чемпион РФ по карате найден мертвым
20:29
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах
20:10
Тур Гарика Сукачёва по России внезапно перенесли на следующий год
20:02
Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Больше никогда не будет: легенды советского спорта ожили в фильме «Финт Боброва»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России