«Провоцирует депрессию»: признаки, указывающие на неполадки в щитовидной железе

Что еще говорит о проблемах с органом, который отвечает за выработку энергии.

Организм часто предупреждает человека о проблемах со здоровьем. Врач-эндокринолог Юлия Катхурия рассказала изданию Газета.ру, какие сигналы могут указывать на проблемы с щитовидной железой.

В первую очередь важно подчеркнуть, что этот орган отвечает за скорость метаболизма и выработку энергии для жизнедеятельности.

«При избытке гормонов человек может испытывать прилив энергии, может на какое-то время повыситься работоспособность, про таких людей говорят, что они „то шьют, то порют“, но одновременно повышается раздражительность, эмоциональность, случаются вспышки гнева, бывает сложно уснуть, снижается качество сна, он становится прерывистым и через некоторое время может возникнуть ощущение утомляемости», — объяснила врач.

Она отметила, что при проблемах с щитовидной железой может разыграться аппетит, но при этом вес пойдет на снижение. Также у человека будет складываться ложное впечатление о температуре. К примеру, ему может показаться, что на улице жара, а на самом деле ее нет.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отечности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — сообщила эндокринолог.

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