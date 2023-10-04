«Мне до фонаря»: Волочкова объяснила дерзкое фото с полушпагатом у символа воинской славы

|
Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Анастасия Волочкова заявила, что не оскверняла памятник воинам

«Мне до фонаря»: Волочкова объяснила дерзкое фото с полушпагатом у символа воинской славы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

В интернете балерину уже раскритиковали и призвали привлечь к ответственности.

Анастасия Волочкова не видит ничего оскверняющего в своем фото с закинутой на истребитель ногой. Об этом она заявила в комментарии телеканалу «360».

Балерина опубликовала дерзкий кадр в своем личном блоге: в блестящих штанах, меховом жилете и на высокой платформе она позирует у памятника советскому истребителю Ла-5, закинув на него одну ногу. Комментаторы возмутились и призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника воинам. Только вот это был никакой не памятник.

Подписчики призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника
Подписчики призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника. Фото: Instagram* / volochkova_art

«Я сфотографировалась у бутафорского самолета, и взмах моей стройной ноги и моего тела возбудил всю страну», — возмутилась артистка.

Она отметила, что снимок был сделан на «Мосфильме», а кино всегда подразумевает художественный вымысел. До того, что о ней говорят и пишут в интернете, ей совершенно нет дела. Балерина проводит почти семь часов в балетном зале, готовясь к своим выступлениям.

«Мне абсолютно до фонаря, что думают или читают мои подписчики», — повторила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла правду о появлении «обручального» кольца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.27
0.79 104.06
0.19
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

18:10
В США бьют тревогу: акулы-людоеды начали захватывать Калифорнию
18:02
«Психологический надлом противника»: как ВС РФ освобождают города Донбасса
18:01
Эксперт рассказала, какие продукты могут вызвать сонливость
17:52
Похожа на бывшую, но только внешне: с кем встречается экс-супруг Гагариной
17:43
Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США
17:42
Больше никогда не будет: легенды советского спорта ожили в фильме «Финт Боброва»

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»
Цена газа в Европе растаяла
«Раздевайся»: Алла Рид назвала себя девочкой для экспериментов у Градского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России