«Мне до фонаря»: Волочкова объяснила дерзкое фото с полушпагатом у символа воинской славы
Анастасия Волочкова заявила, что не оскверняла памятник воинам
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
В интернете балерину уже раскритиковали и призвали привлечь к ответственности.
Анастасия Волочкова не видит ничего оскверняющего в своем фото с закинутой на истребитель ногой. Об этом она заявила в комментарии телеканалу «360».
Балерина опубликовала дерзкий кадр в своем личном блоге: в блестящих штанах, меховом жилете и на высокой платформе она позирует у памятника советскому истребителю Ла-5, закинув на него одну ногу. Комментаторы возмутились и призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника воинам. Только вот это был никакой не памятник.
Подписчики призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника.
«Я сфотографировалась у бутафорского самолета, и взмах моей стройной ноги и моего тела возбудил всю страну», — возмутилась артистка.
Она отметила, что снимок был сделан на «Мосфильме», а кино всегда подразумевает художественный вымысел. До того, что о ней говорят и пишут в интернете, ей совершенно нет дела. Балерина проводит почти семь часов в балетном зале, готовясь к своим выступлениям.
«Мне абсолютно до фонаря, что думают или читают мои подписчики», — повторила Волочкова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла правду о появлении «обручального» кольца.
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