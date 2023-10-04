В США бьют тревогу: акулы-людоеды начали захватывать Калифорнию
Белые акулы-людоеды сменили места жительства на более прохладные в Калифорнии
Фото: www.globallookpress.com / Norbert Probst
Хищники прибыли к центральной части штата. Чем это грозит?
Белые акулы-людоеды приплыли в места, в которые раньше не забирались. Они обосновались у берегов Центральной Калифорнии. А ведь до этого им там было холодно. Об этом сообщает Phys.org.
Ученые очень опасаются того факта, что белые акулы теперь обитают в новом для себя регионе. Это очень сильно может повлиять на всю подводную экосистему. Морские хищники безусловно опасны для человека. Но в большей степени от них страдают каланы. Этих милых зверьков также называют морскими выдрами.
Раньше белых акул можно было встретить только у берегов Южной Калифорнии. Но теперь они стали перебираться в более северные регионы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, реально ли спастись от акул и как это сделать. Теперь этот вопрос актуален и для россиян. Ведь изменение мирового климата привело к тому, что не только в Египте, Турции, но и у побережья нашей страны можно повстречать тропические виды акул, известные нападениями на людей.
Читайте также
59%
0.79 104.06
0.19
Нашли ошибку?