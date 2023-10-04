В США бьют тревогу: акулы-людоеды начали захватывать Калифорнию

Хищники прибыли к центральной части штата. Чем это грозит?

Белые акулы-людоеды приплыли в места, в которые раньше не забирались. Они обосновались у берегов Центральной Калифорнии. А ведь до этого им там было холодно. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые очень опасаются того факта, что белые акулы теперь обитают в новом для себя регионе. Это очень сильно может повлиять на всю подводную экосистему. Морские хищники безусловно опасны для человека. Но в большей степени от них страдают каланы. Этих милых зверьков также называют морскими выдрами.

Раньше белых акул можно было встретить только у берегов Южной Калифорнии. Но теперь они стали перебираться в более северные регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, реально ли спастись от акул и как это сделать. Теперь этот вопрос актуален и для россиян. Ведь изменение мирового климата привело к тому, что не только в Египте, Турции, но и у побережья нашей страны можно повстречать тропические виды акул, известные нападениями на людей.