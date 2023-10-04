Ольга Бузова призналась, что у нее два года не было секса

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Новый клип исполнительницы пропитан темой страсти, секса и любви, но у самой певицы в личной жизни не все так просто.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови» раскрыла пикантный секрет из своей личной жизни. Знаменитость призналась, что у нее уже два года не было секса.

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Таким шокирующим фактом певица ответила на вопрос журналистки о том, сколько нужно заниматься сексом, чтобы сбросить лишний вес.

«Вы у меня спрашиваете? Вы что… У меня секса не было с 2021 года», — огорошила неожиданным признанием Бузова.

Среди женщин-корреспондентов, конечно же, нашлись те, кто пожалел и посочувствовал знаменитости. Певица ответила на это словами благодарности.

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Впрочем, отсутствие сексуального партнера не мешает исполнительнице. Она, как сама же и рассказала, с головой ушла в работу. Но, как рассказала Бузова журналистам, сублимацией она это не считает, ей просто нравится заниматься любимым делом и радовать публику.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения Ольги Бузовой о личной жизни.

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