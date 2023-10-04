Ажиотаж вокруг дерзкого фото, на котором звезда закидывает ногу на военный самолет, кажется ей лишним.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не считает, что сделала нечто противозаконное в своем фото, где она закидывает ногу на истребитель. Эксклюзивное видео, где балерина высказывает мнение касательно этой ситуации, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Волочкова опубликовала неоднозначное по мнению пользователей соцсетей снимок, где предстала в блестящих штанах, меховом жилете и в обуви на высокой платформе. Бывшая прима Большого театра стояла возле истребителя, закинув на крыло одну ногу. Снимок возмутил комментаторов, которые даже призвали наказать Волочкову за осквернение памятника воинам.

Полушпагат Анастасии Волочковой у истребителя. Фото: Instagram* / volochkova_art

Сама же звезда признается, что удивлена реакцией общественности на фотографию.

«Вы за что докопались до меня? По поводу фотографии, на „Мосфильме“ сделанной. Простите меня, пожалуйста, я вообще не понимаю, вы „на приколе“ или вы серьезно? Те люди, которые писаки, пишут комментарии, так они мне пишут под разными постами: в свадебном платье или вот, фотография самолета», — утверждает артистка.

При этом звезда прекрасно понимает, что людям просто удобно «докопаться до Волочковой», но не считает, что совершила какое-то преступление.

«Я — патриот России! Я могу сказать, что я прославляла Россию на всех мировых сценах! Я 20 лет подряд приглашаю всех зрителей на свои выступления бесплатно. Я объединяю детей посредством музыки, танца и всего самого прекрасного!», — подчеркивает Волочкова.

Также Анастасия Волочкова заявила, что всегда была верна своему творчеству и России.

«Взмах моей ноги — уже ажиотаж во всей стране!» — удивляется бывшая балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.