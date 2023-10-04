Путин назвал неизбежным и необходимым создание многополярного мира

Создание многополярного мира неизбежно и необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По словам российского лидера, сегодня страны отказываются от той модели, в рамках которой все оказываются загнанными в кабалу и кредиты.

«И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим», — сказал Путин.

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