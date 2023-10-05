Какой прогноз выживаемости на различных стадиях рака? Есть ли шанс победить болезнь?

Рак молочной железы чаще всего является довольно агрессивной формой онкологии. Без необходимого лечения опухоль быстро растет и распространяет метастазы. Чтобы вовремя начать терапию, очень важно выявить заболевание на ранней стадии и точно знать, относитесь ли вы к группе риска.

Почему возникает рак молочной железы

Рак молочной железы возникает по ряду причин, главные среди которых — наследственность, возраст, нарушения выработки женских гормонов, ожирение и неблагоприятная экологическая обстановка.

По данным международной медицинской компании ИНВИТРО, генетическая предрасположенность является причиной 10% случаев рака молочной железы. У женщин с подобной наследственностью вероятность заболеть может варьироваться от 50 до 85%. Кроме того, в основной группе риска находятся женщины старше 50 лет.

Симптомы рака молочной железы

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Как же тогда понять, что у тебя рак? Первым сигналом зачастую становится уплотнение в груди. Также к признакам заболевания можно отнести:

увеличение, изменение формы молочной железы;

асимметрия груди;

асимметричное расположение сосков;

деформация соска, он может стать втянутым;

выделения из соска — особенно должны насторожить кровянистые;

болезненность груди;

покраснение и припухлость;

плотный узел, который можно прощупать;

изменения на коже: язвы, незаживающие раны, «лимонная корка»;

сморщенная и втянутая кожа над опухолью;

увеличение лимфатических узлов в подмышечной области: их можно выявить на ощупь.

При наличии любого из перечисленных признаков рака молочной железы необходимо пройти обследование. В противном случае болезнь будет прогрессировать без должного лечения, а форма груди будет сильно искажаться.

Профилактика рака молочной железы

Врачи рекомендуют уделять достаточное внимание своему весу, питанию и привычкам. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, нужно нормализовать массу тела, сбалансировать свой рацион и отказаться от алкоголя и курения.

Помимо этого, необходимо регулярно проходить осмотры и делать маммографию. Для женщин из группы риска младше 40 лет, а также для женщин старше этого возраста маммография должна быть обязательной процедурой каждый год.

Нащупать в груди какие-либо новообразования на ранних стадиях практически невозможно, поэтому здесь лучше всего помогает диагностика в больнице.

Диагностика рака молочной железы

В первую очередь нужно обратиться к врачу, чтобы провести элементарный осмотр. Если ваши подозрения подтвердятся, доктор назначит исследования и множество анализов.

Также в качестве профилактики можно проводить самостоятельную диагностику раз в месяц, желательно после менструации. Для этого нужно без верха встать перед зеркалом и сделать несколько простых шагов:

поднимите руки вверх и заведите их за голову, внимательно осмотрите молочные железы с разных сторон;

ощупайте молочные железы указательным, средним и безымянным пальцами — начиная от верхней наружной части груди и дальше по часовой стрелке;

сожмите сосок двумя пальцами, чтобы проверить, выделяется ли из него что-нибудь;

еще раз ощупайте молочные железы, но в положении лежа.

При обнаружении любых изменений необходимо как можно скорее сообщить о них врачу.

Лечение рака молочной железы

На то, как будет проходить лечение, влияет несколько факторов: вид рака, возраст пациентки, наличие или отсутствие метастазов, наличие генетических мутаций.

К методам лечения рака молочной железы относится хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия и лекарственная терапия. Если рак обнаружен на ранних стадиях (0-I), выживаемость пациентов достигает почти 100%. На II стадии — 93%, на III стадии — 72%, на IV стадии — 22%.

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