Вучич провел откровенный разговор с Зеленским в Гранаде

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Евгения Романова
Евгения Романова 271 0

Президент Сербии охарактеризовал беседу с украинским коллегой в Испании.

Вучич провел откровенный разговор с Зеленским в Гранаде

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Президенты Сербии и Украины Александр Вучич и Владимир Зеленский провели откровенную беседу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском Гранаде. Заявил об этом сербский лидер.

«Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам», — написал он на странице в социальной сети.

Сегодня, 5 октября, в Гранаде должен был состояться саммит с участием европейских лидеров, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Изначально на мероприятии должен был присутствовать и президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако накануне он принял решение отказаться от визита. Вслед за ним оставил идею о поездке и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru писал, что никогда ЕС не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.

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