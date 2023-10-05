Путин: миротворцы РФ погибли, защищая армян Нагорного Карабаха

Россия делала все возможное в конфликте, заявил президент.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Россия делала все возможное в конфликте в Нагорном Карабахе. Наши миротворцы погибли, защищая местных армян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха. Наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход», — сказал он.
По словам Путина, статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года. Их права заключались лишь в том, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. Путин вместе с тем призвал европейские страны обеспечить армянам хотя бы гуманитарную помощь.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. После 1992 года в регионе неоднократно происходили вспышки. 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию», она продлилась сутки. После чего Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никол Пашинян хочет покинуть пост главы кабмина Армении.
- 4 окт
- «Сделаю через секунду»: Пашинян хочет покинуть пост главы кабмина Армении
- 4 окт
- Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде
- 2 окт
- Жители Нагорного Карабаха смогут работать в органах внутренних дел Азербайджана
- 1 окт
- История армянского Нагорного Карабаха закончилась
- 30 сент
- Бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха задержали в Азербайджане
- 30 сент
- Алиев назвал число вернувшихся из Азербайджана в Карабах переселенцев
- 29 сент
- Долгая дорога домой: как тысячи жителей Карабаха пытаются попасть в Армению
- 28 сент
- Миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе
- 28 сент
- Дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха Варданяна: подробности
- 28 сент
- Нагорный Карабах упразднен: 30-летняя история Армении и Азербайджана
Читайте также
71%
0.19 104.30
0.24
Нашли ошибку?