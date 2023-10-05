Путин: миротворцы РФ погибли, защищая армян Нагорного Карабаха

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Россия делала все возможное в конфликте, заявил президент.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Нагорный Карабах

Россия делала все возможное в конфликте в Нагорном Карабахе. Наши миротворцы погибли, защищая местных армян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха. Наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход», — сказал он.

По словам Путина, статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года. Их права заключались лишь в том, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. Путин вместе с тем призвал европейские страны обеспечить армянам хотя бы гуманитарную помощь.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. После 1992 года в регионе неоднократно происходили вспышки. 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию», она продлилась сутки. После чего Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никол Пашинян хочет покинуть пост главы кабмина Армении.

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