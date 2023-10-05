«Уже 80 лет все-таки»: Дмитрий Маликов рассказал о состоянии своего отца

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 13 0

Дмитрий Маликов: папе тяжело даются гастроли с ВИА «Самоцветы»

«Уже 80 лет все-таки»: Дмитрий Маликов рассказал о состоянии своего отца

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Оправился ли Юрий Федорович после болезни?

Создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов восстановился после серьезной болезни. О состоянии отца изданию utro.ru рассказал Дмитрий Маликов, который посетил осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на концертной площадке Live Арена.

Юрий Маликов летом этого года серьезно заболел, чем по-настоящему испугал своих поклонников. В июле народный артист России сильно простудился. Тогда его семья решила перестраховаться и уделить его здоровью особо пристальное внимание. К тому же, в свои 80 лет Маликов-старший уже страдает проблемами сердечно-сосудистой системы.

К счастью сейчас, по словам Дмитрий Маликова, с ним все в порядке.

«Вчера папа был на футболе — впервые вместе с внуком Марком. Папа сейчас в нормальной творческой и физической форме, периодически присоединяется к своим „Самоцветам“. Мы, я и сестра, очень любим, когда он сюрпризом приезжает на наши выступления и выходит на сцену», — рассказал артист.

А вот гастроли, как отмечает Дмитрий Маликов, сейчас для Юрия Федоровича в силу возраста являются сложным процессов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой.

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