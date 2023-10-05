Идиот или негодяй? Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Путин: спикер парламента Канады идиот или негодяй после приглашения эсэсовца

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Спикер парламента Канады был вынужден подать в отставку после скандала.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировали скандал с приглашением эсэсовца в парламент Канады во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в страну. Глава государства назвал взявшего на себя вину спикера парламента Энтони Рота идиотом или негодяем.

«Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Значит, он просто в школе не учился и не имеет элементарных знаний», — заявил Путин в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Президент РФ добавил, что если Рота все же знал, что приглашенный гость сражался на стороне Гитлера, и называл его героем Украины и Канады, то он — негодяй.

Путин также отметил, что Зеленский не был исключением и вместе со всеми рукоплескал боевику СС.

«Зеленский, что, этим хочет сказать, что Холокоста не было? Ну разве это не отвратительно?» — возмутился глава государства.

В заключение Путин добавил, что Рота поставил «в одну доску» ВСУ и нацистов. Его слова доказали, подчеркнул он, что денацификация в рамках СВО необходима.

В парламент Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галиция» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галиция», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эсэсовец Хунка и его семья скрылись после скандала в парламенте Канады.

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