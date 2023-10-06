Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактом

Российский лидер Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с террористическим актом в военном училище города Хомс. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Накануне, 5 октября, беспилотник террористов нанес удар по военному училищу в Хомсе. Нападение произошло на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. В результате атаки погибли 89 человек, среди них — женщины и дети. По последним данным, травмы получили еще 277 граждан.

«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится в тексте.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и раненым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России собрал данные, доказывающие причастность к атакам дронами на объекты гражданской инфраструктуры в РФ представителей высшего военного руководства Украины.