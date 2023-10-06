МИД вызвал посла Кипра из-за задержания российского журналиста

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Евгения Романова
Евгения Романова 832 0

Что известно об инциденте?

МИД вызвал посла Кипра из-за задержания российского журналиста

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Посол Кипра Кипрос Йоргаллис прибыл в Москву по вызову министерства иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Дипломат уже прошел в здание ведомства. Комментировать ситуацию он не стал, но есть данные, что вызов связан с задержанием в республике журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка.

Подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста WSJ Эванса Гершковича. Он обвиняется в шпионаже, а именно сборе сведений о деятельности одного из военных предприятий России, которые составляют государственную тайну.

Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. В сентябре посол США посетила «Лефортово» ради встречи с Гершковичем.

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